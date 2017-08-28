Необычную LADA VFTS выставили на продажу в Эстонии

В Эстонии любитель редких авто выставил на продажу кастомизированную версию LADA VFTS. Гоночный вариант автомобиля ВАЗ-2107 выпустили в 1994 году в Вильнюсе. Тираж составлял 30 машин.

За редкий экспонат владелец машины планирует получить 9 999 евро или 678 тысяч рублей. Гоночная версия LADA VFTS является кардинально улучшенным вариантом обычной ВАЗ-2107. У машины 2.0-литровый мотор с четырьмя цилиндрами, его мощность составляет 160 лошадиных сил. Также в комплектации есть механическая коробка передач с пятью ступенями.

Кузов модернизированной LADA VFTS оснащен передним сплиттером и расширителями арок, сзади расположен обтекатель воздуха.

В 2017 году такой же вариант LADA VFTS продавали в США за 40 тысяч долларов или около 2,35 млн рублей.