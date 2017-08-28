Cоставлен ТОП-5 самых угоняемых машин в Краснодарском крае

Правоохранители Краснодарского края сделали рейтинг самых угоняемых автомобилей региона за 2017 год.

«Пальму первенства» одержал автозавод ВАЗ. По данным полиции, автомобили Волжской компании пользуются большим спросом у угонщиков. Воруют как привычные всем ВАЗ-2107, 2106, так и более новые легковушки компании. В полиции считают, что такой спрос на отечественные автомобили связан с большим количеством этих машин в России. Чаще всего авто воруют для продажи на запчасти или просто покататься.

Второе место занимает ГАЗ. Судя по информации ГИБДД, чаще всего угоняют «ГАЗели» в плохом состоянии. Мошенников привлекает то, что зачастую такие машины не защищены сигнализацией, к тому же, детали машины очень востребованы.

В тройке закрепилась компания Hyundai. По статистике, чаще всего угоняют модели Solaris и Accent. В основном, Hyundai угоняют для разборки и продажи на черном рынке.

На четвертом месте расположилась одна из самых массовых и доступных иномарок в России. У автоворов особым спросом пользуются KIA Rio и C'eed.

Замыкают ТОП-5 самых угоняемых машин автомобили Toyota. Чаще всего воруют Camry и Corolla. По словам экспертов, японские машины слабо защищены от угона, а от того и популярны у воров.