У животных появилась собственная социальная сеть

Интернет-паутина удивила мир первой социальной сетью для животных Petzbe, покорившей сердца многих своими милыми пользователями.

Совсем недавно появилась первая глобальная социальная сеть для животных, набравшая за две недели более 2 тысяч пользователей. Само приложение похоже на всем известный Instagram, но выкладывая фото, получаешь не лайки и подписки – на их роль пришли кнопки «обнюхать» и «облизать».

Пока что это доступно для скачивания только на IOS в App Store, но в связи с увеличивающейся популярностью разработчики собираются сделать приложение и на Android.

Как утверждают некоторые пользователи, для них это не только способ показать другим любимых питомцев, но и найти поддержку для самих себя и в периоды меланхолии любоваться милыми ушастыми мордашками.

Но раньше так же было сделано много шагов к созданию такого пушистого мира из двоичного кода. В 2015 году в Play Market была выложена первая российская соцсеть для собак Wooof, но не всё увенчалось таким же большим ажиотажем, и она так и осталась менее успешным и недооцененным проектом.

К сожалению, людям вход в этот мир закрыт, как гласит надпись на начальной странице приложения. Пользователям остается только радоваться новым фотографиям братьев меньших.