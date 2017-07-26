«Проехалась танком по отечественному шоу-бизнесу»: певица Монеточка бьёт рекорды мировых чартов

Новый альбом певицы Монеточки «Раскраски для взрослых» оказался на вершине чарта топ-100 самых продаваемых и стриминговых альбомов Европы по версии iTunes и Apple Music.

Елизавета Гырдымова вошла в топ-200 самых прослушиваемых артистов мира и заняла 83 место в аналогичном европейском чарте.

Её альбом «Раскраски для взрослых» вышел 25 мая, но все ещё держится на первом месте в Беларуси, Росси, Эстонии и Украине. Неожиданно для всех альбом занимает 8 место на Кипре и 44 в Израиле.

Пользователей удивил успех певицы, так как больших денег в продвижение альбома не вкладывали. Кроме шоу «Вечерний Ургант», певица не появлялась на голубых экранах, а вся рекламная кампания было сосредоточена в Интернете.

Хейтеры не поверили в успех и заявили, что все места куплены, а попасть в чарты США, Великобритании и Канады, которые считаются самыми престижными, ей не удастся. Некоторые стали на защиту певицы и отшутились, что у обычной девушки из Екатеринбурга не хватит денег, чтобы проплатить себе места в чартах.