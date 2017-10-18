Певица Анна Седокова раскритиковала мужчин за все женские ошибки

Опубликовав провокационное фото, явно рассчитанное на мужскую аудиторию, певица решила подкрепить его критической «шпилькой» в адрес сильной половины человечества.

На своей странице в соцсети, Анна опубликовала совместный с певицей Анной Бастон снимок. На нём девушки предстали в образе танцовщиц эротического бурлеска. Подруги были одеты в прозрачные черные и красные боди и юбки, а на ногах Седоковой были белые ботфорты. Фото сопровождала загадочная надпись: «В ошибке любой женщины есть вина мужчины».

Впрочем, мужчин-подписчиков больше заинтересовало изображение. По их единодушному мнению, снимок просто зашкаливающе сексуален. Они засыпали девушек комплиментами, многие из которых носили весьма рискованный характер. Женщины предпочитали больше высказываться по существу, привычно обвиняя во всех бедах «мужиков». Самые прагматичные заявили, что никакой вины нет, а есть лишь «цена вопроса».