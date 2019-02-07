В России не смогли найти качественных пельменей

Роскачество решило провести проверки российских пельменей и пришло к ужасному выводу. Оказывается ни одни пельмени отечественных производителей не соответствуют нормам.

После масштабной проверки специалистами из Роскачество российских пельменей, к сожалению, не нашлось ни одного бренда, которому можно было бы присвоить государственный Знак качества. Данную информацию в своем интервью сообщил руководитель организации Максим Протасов. Он также заявил, что даже состав отечественных пельменей не соответствует стандартам Роскачество. По факту, большинство производителей подменяют ингредиенты, которые указаны на упаковке, другими веществами, более дешевыми. При этом почти все добавляли крахмал и специальные загустители, о которых на этикетке продукта ничего не указано.

Помимо этого, представители Роскачество обнаружили у некоторых пельменей в мясе остатки антибиотиков, которыми пичкали животных. Максим Протасов сообщил, что такие ужасные результаты исследований приведут к тому, что контроль за качеством многим товаров будет значительно ужесточён. Серьезные требования будут предъявлены не только к производителям пельменей, но и к тем поставщикам, которые доставляют для них необходимое сырье.

Российские пельмени уже исследовала другая отечественная организация «Росконтроль» в апреле прошлого года. Тогда тоже были сделаны страшные выводы относительно качества пельменей, у некоторых производителей были найдены опасные для жизни человека организмы и вещества. В частности речь идет о брендах «От Ильиной» и «ЛожкаревЪ», в продукции которых была найдена бактерия сальмонелла, а у производителя пельменей «Ближние горки» были найдены листерии, а у пельменей «У Палыча» найдены сразу два вида опасных для человека бактерий.