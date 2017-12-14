Хакеры атаковали социальную сеть "ВКонтакте"

Социальная сеть «ВКонтакте» 14 февраля подтвердила системный сбой, в результате чего на публичных страницах множества сообществ стали появляться вредоносные сообщения.

В ряде сообществ в социальной сети обнаружились нежелательные публикации, а переход по ссылке на подобных записях приводил к распространению новых записей с ней. Содержимое публикаций пока не уточняется.

Разработчики «ВКонтакте» заявили, что группы и сообщества в социальной сети взломаны не были, пароли и личные данные пользователей остаются в безопасности.

Также в соцсети к вечеру 14 февраля стали появляться идентичные сообщения о «запуске рекламы в личных сообщениях», содержащие ссылку, при нажатии на которую такое же сообщение публиковалось на странице кликнувшего.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что начали удалять публикации со ссылкой сразу после того, как обнаружили проблему и также напомнили, что хакеры могут заработать на поиске уязвимостей в социальных сетях в рамках программы «Hacker One».​