«Лаборатория Касперского» выпустит конкурента Android и iOS

Всемирно известная компания «Касперского» разрабатывающая продукты для безопасности информации пользователей занялась созданием собственной операционной системы.

Система будет предназначена исключительно для мобильных устройств. Её можно будет использовать в государственных структурах, а также при управлении крупными компаниями. Также её смогут скачать простые пользователи, которые беспокоятся за безопасность и конфиденциальность своих данных.

Один из менеджеров IT-компании сказал, что в этой операционной системе будет взята за основу уже существующая KasperskyOS, которая предназначена для автомобильных систем. Сейчас проходят тесты этой операционной системы и, возможно, её представят к концу 2019 года.

В «Лаборатории Касперского» подали заявку в реестр отечественного программного обеспечения. Исходя из слов лидера управления перспективных технологий компании, Андрея Духвалова, данная программа KasperskyOS «предназначена для того, чтобы обеспечить безопасность и приобрести доверие в различных сферах, где её будут применять», а «запрос на доверенный мобильный аппарат на данный момент ощутим достаточно остро». Духвалову задали вопрос, занимается ли «Лаборатория Касперского» разработкой мобильной операционной системы, на что он сказал, что «это направление интересует компанию».

Если KasperskyOS на самом деле будет работать на телефонах, то тогда сможет составить конкуренцию попеременной мобильной операционной системе «Аврора», которая ранее была известна как Sailfish OS Mobile. На данный проект имеют права компания «Ростелеком»; также в компании намерены предлагать мобильные телефоны с «Авророй» в комплекте с «полным спектром цифровых услуг» государственным и корпоративным заказчикам.