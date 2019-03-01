Mars - новый персонаж Dota 2 стал самым популярным в игре за день

Он закроет вас в арену, оттолкнет щитом, поразит своим копьем и добьет лучезарной улыбкой.

«Марс, первый сын небес, всю свою долгую жизнь провёл в нескончаемой войне и видел, как во славу его древнего имени ведутся бесчисленные боевые кампании. Войны ради завоеваний и ради мести. Справедливые и беспричинные… Всегда жестокие. Подобно своему отцу, Марс подчинялся низменным инстинктам — хоть его намерения и были куда более варварскими, чем у Зевса. Но пришёл день, когда войны ради войны стало недостаточно. Богини судьбы подсказали решение: сражаться ради высшей цели. Теперь бог войны стремится к тому, на что имеет право с рождения — сжечь пантеон прежней эпохи и построить новую империю на пепле своего народа».

В Dota 2 вышел новый герой, которого игроки ждали с августа прошлого года. Mars, мощный персонаж ближнего боя, может выступать танком и инициатором, в его арсенале есть сразу несколько способностей для контроля противника. И если Bristleback поворачивается к вам спиной, то бог Войны будет сражаться с вами лицом к лицу.

Скорость атаки: 113 (1.50s)

Урон: 58-66

Дальность атаки: 250

Скорость передвижения: 310 (+3 благодаря статам на 1 уровне)

Восстановление маны: 0,85

Броня: 3,2

Сопротивление физическим атакам: 15%

Сопротивление магическим атакам: 26%

Восстановление здоровья: 2,3

Стартовые атрибуты: 23 силы, 20 ловкости, 17 интеллекта = 660 HP, 279 маны

Прирост атрибутов: 3,6 силы, 1,9 ловкости, 1,4 интеллекта.

Spear of Mars

Герой бросает своё легендарное копьё, нанося урон противникам. Копьё пронзает первого задетого вражеского героя и отталкивает его. Если после этого на пути попадётся дерево, постройка или возвышенность, жертву пригвоздит к препятствию и оглушит.

God's Rebuke

Герой ударяет щитом по врагам перед собой, отталкивая их и нанося им критический урон от своей атаки. Способность наносит увеличенный урон по героям, и ей нельзя промахнуться.

Bulwark (пассивная)

Герой блокирует своим щитом часть физического урона от атак, наносимых спереди и по бокам.

Bulwark (пассивная)

Герой блокирует своим щитом часть физического урона от атак, наносимых спереди и по бокам.

Дерево талантов

10 уровень: +20 скорости передвижения или +8 силы

15 уровень: +8 брони или +35 урона

20 уровень: оглушение от копья длится на 1,5 сек дольше или +150 урона к Spear of Mars

25 уровень: Arena of Blood дает команде +100 к регенерации здоровья или God's Rebuke наносит +80% критического урона.

А ради этой фразы на 25 уровне Dota Plus на нем уже должны начать играть ребята из OG.