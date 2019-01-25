Создатели сериала «Игра Престолов» забыли в кадре стакан кофе

Администрация телеканала HBO, которая выпускает последний сезон «Игры престолов», была вынуждена объясниться перед фанатами о случайном попадании в кадр картонного стаканчика из Starbucks. Этот киноляп представители компании решили свести к шутке.

Представитель HBO попытался обыграть ситуацию. По его словам, латте в эпизоде сериала поставили на стол по ошибке. Дейнерис собиралась заказать себе травяной чай. Как утверждают в HBO, подобные киноляпы редко можно встретить в проекте, который завоевал статуэтку «Эмми» в номинации лучшего драматического сериала. Однако поклонники «Игра Престолов» всё же находят, чем укорить создателей этого эпического полотна. В сериале при желании можно отыскать множество несуразиц и ляпов.

Так, на начальных титрах «Игры престолов» полная путаница с гербами. Сансу Старк причисляют к роду Таргариенов, тогда как остальные члены её клана имеют правильные гербы. На пир в Винтерфелле в одной из серий случайно заглянул фотограф. Сэм Тарли под широкой шерстяной накидкой «забывает» современный пуховик. Арья в одном из эпизодов видит в клетке крайне опасных преступников. Однако по нетронутой задвижке можно предположить, что эти преступники ещё и законопослушны.