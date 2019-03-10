Несколько сотен котов спасли из квартиры жителя канадского Торонто

Волонтёры в соцсетях поделились фотографиями квартиры экстремального любителя домашних животных. Жильё канадца было почти до самого потолка набито кошками. Около 300 измученных животных направили в приют.

Около 300 кошек пришлось спасать из обычной квартиры в канадском Торонто. Члены благотворительной организации Toronto Cat Rescue сообщили, что это уже второй случай в мае, когда им пришлось спасать из жилья большое количество котов и собак. Животные в квартире канадца были фактически лишены пространства для передвижения и содержались в ужасном состоянии. Соседи мужчины неоднократно жаловались на ужасный запах, многие опасались, что в квартире любителя животных кто-то умер. Котам организовали выезд к ветеринарам, в результате которого выяснилось, что большинству из них не требуется помощь специалиста. Животным сделали прививки и провели стерилизацию. Теперь они будут дожидаться более ответственных хозяев в приюте.

Опытные ветеринары советуют никогда не брать кошек больше, чем вы имеете рук, чтобы их гладить. Для полноценной физической и психической жизни каждому коту требуется не менее пяти квадратных метров личного пространства.