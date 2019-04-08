Стивен Кинг предположил финал «Игры Престолов»

Как пишет Стивен Кинг в своём Twitter, на Железный Трон должен взойти «маленький человек с большим сердцем». Культовый писатель поделился своим вариантом окончания популярной драматической эпопеи «Игра престолов».

По мнению Кинга, Джон и Дэни могут погибнуть вместе с Серсеей, но маленький человек с большим сердцем займёт Железный Трон Десяти Королевств. Кого имеет в виду Кинг под «маленьким человеком», догадаться несложно. Речь идёт о персонаже Динклэйджа – Тирионе Ланистере. Вокруг такого варианта развития событий в финале сериала в Twitter писателя развернулась настоящая дискуссия, поддержать которую не преминул и сам Мастер Ужасов.

Напомним, телеверсия «Игры престолов» основана на фентезийной серии романов Джорджа Мартина. До сих пор финал саги «льда и пламени» остаётся неизвестным. Накануне в Интернет попали сканы переписки Мартина, в которых он косвенно намекает о набросках последних глав цикла. В итоге, сканы быстро удалили, а в мировой паутине до сих пор гуляют слухи и предположения. Фанаты считают, что в живых останутся лишь пятеро главных героев книги. Сам Джордж Мартин отвечает уклончиво. Дескать, ему самому ещё неизвестен финал этой истории.