Участника шоу Netflix задержали в аэропорту Лос-Анджелеса с партией пираний

Вирджилио Мартинес, известный южноамериканский шеф-повар, накануне был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса. Звезда кулинарного ток-шоу пытался провести 40 пираний в спортивной сумке через международную воздушную гавань.

Владелец ресторана Central в Перу Вирджилио Мартинес пожаловался администрации аэропорта, что всего-навсего собирался приготовить хищную рыбу во время кулинарного фестиваля в Лос-Анджелесе. Он рассказал, что таможенные агенты бесцеремонно затащили его в комнату для допросов, когда обнаружили в сумке вакуумную упаковку с замороженными пираньями. Разбирательства продлились пять часов. В итоге, агенты пропустили Мартинеса вместе с рыбой. Владелец ресторана успел на фестиваль и использовал опасных хищников в приготовлении экзотического салата. Сообщается, что Мартинес принимал участие в третьем сезоне шоу Netflix «Стол шеф-повара».

Напомним, служба безопасности США особенно привередливо относится к продуктам, разрешённым на территории страны. В зонах досмотра аэропортов безоговорочно конфискуются продукты питания, которые могут нести потенциальную опасность для сельского хозяйства США.