Forbes составили рейтинг самых богатых городов в мире

Предприниматели, чье богатство оценивается десятизначным числом, могут жить практически в любой точке мира. Тем не менее чаще всего они выбирают одни и те же города. Например, Гонконг. Отсутствие бюрократических преград, низкие налоговые ставки, принципы свободного рынка — он считается одним из самых привлекательных городов для развития бизнеса. Неудивительно, что здесь живут 79 миллиардеров, которые располагают общим капиталом в $355,5 млрд.

5-е место. Лондон, Великобритания





Пятизвездочных отелей в столице Великобритании больше, чем в любом другом городе мира. По данным компании Savills, стоимость аренды квартиры и рабочего пространства для одного сотрудника в Лондоне составляет около $96 тыс. в год. А за $122 млн можно купить пентхаус в десяти минутах ходьбы от Букингемского дворца. Так в январе этого года поступил американский миллиардер Кен Гриффин. Лондон считается одним из самых богатых городов еще и потому, что сюда стремятся миллиардеры из других стран. В том числе из России. Например, здесь живет предпринимательница Елена Батурина, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, совладелец USM Holdings Алишер Усманов, бизнесмен Роман Абрамович.

4-е место. Пекин, КНР





Пекин — политический, культурный и административный центр Китая. Сегодня в мегаполисе живет более 21,7 млн человек, среди них — 61 миллиардер. В последние годы в китайской столице повышается уровень предпринимательской деятельности и открываются новые инновационные предприятия. А в 2022 году в Пекине во второй раз пройдет Олимпиада. Таким образом, он станет первым городом, который принял и зимние, и летние Олимпийские игры. Самые популярные отрасли, в которых заняты богатые китайцы, — технологии и недвижимость. В столице республики проживает 17 миллиардеров, заработавших свое состояние благодаря технологическим проектам. Еще 12 жителей города разбогатели на продаже недвижимости.

3-е место. Москва, Россия





Москва лидирует по численности населения среди других российских регионов. По данным на январь 2019 года, в городе проживает 12,6 млн человек. Это крупнейший финансовый, промышленный и культурно-образовательный центр России. Здесь функционирует более половины всех банков и финансовых учреждений, зарегистрированных в стране. Один «квадрат» жилья в столичной новостройке обходится в среднем в 232,9 тыс. руб., на вторичном рынке — в 208,1 тыс. руб. Арендовать самую дешевую квартиру в российской столице можно за 15 тыс. руб. в месяц. А за самый дорогой вариант придется платить по 6,4 млн руб. ежемесячно. Это трехэтажная квартира площадью 600 кв. м в доходном доме 1910 года постройки на Пречистенке.

2-е место. Гонконг, КНР





Гонконг — особый административный район в составе КНР. Выгодное географическое положение и особенности исторического развития превратили его в один из крупнейших финансовых центров Азии. Здесь сконцентрировано больше штаб-квартир крупных компаний, чем во всем регионе. Дело в том, что Гонконг входит в число городов с самым высоким уровнем экономической свободы. Здесь отсутствует НДС, таможенные пошлины, налог с оборота, специальные взносы и налог на дивиденды. Его экономический успех объясняется принципами свободной торговли и политикой невмешательства государства в дела бизнеса. Зарегистрировать фирму в Гонконге можно всего за пару дней. Неудивительно, что здесь фиксируют самые высокие цены на бензин и жилье.

1-е место. Нью-Йорк, США





Нью-Йорк — крупнейший американский город и лидер по числу сверхбогатых жителей. Он привлекает рекордное количество олигархов уже пятый год подряд. Здесь проживают 84 миллиардера, совокупное состояние которых превышает $469 млрд. Кроме того, в Нью-Йорке находятся две крупнейшие в мире фондовые биржи. Самые роскошные бутики города сконцентрированы на Пятой авеню, Мэдисон-авеню, Лексингтон-авеню и Парк-авеню. Неподалеку отсюда расположен самый дорогой дом, когда-либо проданный в США. Это пентхаус площадью 7,3 тыс. кв. м, на территории которого есть спортивный зал, бар, библиотека, а также баскетбольная и детская площадки. В январе этого года его приобрел глава хедж-фонда Citadel Кен Гриффин за $238 млн.



