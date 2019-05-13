Усманов не увольнял журналистов «Коммерсанта»

Об этом официально заявил представитель акционера. По его словам владелец не курирует редакцию издания и не имеет влияния на ее политику, не говоря уже о назначении или увольнении сотрудников штата.

Ранее(20-го мая), журналисты издания «Коммерсант» подали коллективное заявление на увольнение. Причиной этому стала информация от руководства, которое заявило о намерении уволить двоих журналистов из-за публикации статьи с критикой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В статье опубликованной «Коммерсантом» предсказывалась грядущая масштабная кадровая перестановка, в которой Валентину Матвиенко на посту главы Совета Федерации заменит глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а саму Матвиенко хотят сместить на пост главы Пенсионного фонда России. В силовых ведомствах информацию о кадровых перестановках в верхушках власти отрицают.

Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации РФ с 2011 года. При ее главенстве Палата исправно поддерживала внешний и внутренний политический курс государства. Палата Совета Федерации так же дважды давала согласие президенту на использование вооруженных сил РФ, сначала на территории Украины, а после, в Сирии.