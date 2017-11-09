В Дублине разработали тест-игру для симуляции "сонного" вождения

Дублинская компания разработала тест-игру для симуляции «сонного» вождения. По статистике, каждая пятая авария происходит из-за усталости и недосыпа.

Всем известно, что нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии, однако также довольно опасно вождение в «сонном виде». По данным ROSPA, каждое пятое ДТП на территории Ирландии и Великобритании случается из-за невнимательности водителей, вызванной усталостью и недостатком сна.

Согласно исследованиям, бодрствование в течение 17-19 часов подряд при вождении автомобиля приравнивается к содержанию алкоголя в крови величиной в 0,05%.

Чтобы показать, как сложно водить с недосыпом, дублинская компания Easca Mattress создала тест-игру Do Not Hit Deidre, где основная задача – не переехать милого кролика, бегущего по дороге. Таким образом, пользователь сможет узнать свое время реакции и понять, стоит ли ему водить сонным и к каким печальным последствиям это может привести.