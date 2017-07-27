Армия ЛНР сбила беспилотник в небе над Калиново

Бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о сбитом беспилотнике в небе над Калиново. По предварительным данным, это аппарат ВСУ под кодовым названием «Skywolker».

Беспилотное летательное средство проводило разведывательный полёт над Калионово. Сообщается, что это далеко не первый случай обнаружения такого типа беспилотников. «Skywolker» может летать на высоту до 2000 метров, а его внешний вид не похож на другие летательные аппараты.

В командовании ЛНР напомнили, что сейчас ВСУ должно придерживаться перемирия, но по факту оно было нарушено более чем 20 раз за последние сутки.