Пользователи Сети шокированы видео НЛО с аэропорта США

Пользователи Сети на просторах видеохостинга YouTube наткнулись на видео, которое показывает, как масштабный корабль пришельцев передвигается по территории аэропорта в США.

Странное происшествие случилось вчера вечером, 20 января, когда пассажиры авиалайнеров массово вышли из своих самолетов для того, чтобы собственными глазами убедиться в правдивости существования НЛО. В YouTube появились редкие кадры, которые доказывают полет яркого НЛО над аэропортом в США.

[media=https://youtu.be/xtu1vICP3uA ]

На видеопленке четко можно увидеть, как инопланетный летающий объект неспешно передвигается по небу. Причем рассмотреть сам корабль сложно из-за яркого света вокруг него.