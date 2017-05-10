Тысячи британцев остались без мясных стейков

В Британии 24 января появились жалобы на то, что сеть баров Wetherspoon лишилась в меню мясных стейков. Жители королевства обратились к менеджерам, но получили неоднозначный ответ.

Дело в том, что Wetherspoon – это популярная сеть пабов в Британии, в которой продаются в основном мясные блюда. Фирменным является стейк, который состоит из обжаренной свинины, обжаренной в овощах. Это блюдо является настолько популярным в Британии, что свыше 20 тысяч человек покупают стейк ежедневно.

24 января поступило множество жалоб, что в сети пабов отсутствуют мясные блюда. Менеджеры Wetherspoon виновниками назвали поставщиков, но те отказываются признавать свою вину. Покупатели считают, что в скором времени бары закроются, но руководство не сообщает о глобальности проблемы.