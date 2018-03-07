В Колумбии нефтяная катастрофа погубила 2400 животных

Некоторые количество нефти оказалось в вододоёмах Колумбии, приведя к экологической катастрофе. По данным активистов, уже погибло 2400 животных.

В начале марта в северной части Колумбии повредило нефтяную скважину, и в реке Магдалена оказалось очень много нефти. Это основной водный путь, который течёт в 950 милях к северу через западную половину страны. В дальнейшем оказалось, что это привело к гибели 2400 животных в департаменте Сантандер. В их числе былы крупный рогатый скот, рыбы, птицы и рептилии. Также нефть привела к повреждениям деревьев, а местные жители жаловались на рвоту, головную боль и головокружения, как сообщает HotGeo.

В итоге многим из них пришлось переселиться, поскольку уже даже было нечего есть. Эксперты отмечают, что это самая крупная нефтяная катастрофа, которая наблюдалась в Колумбии за последние десятилетия. Активисты обвиняют во всём государственную компанию Ecopetrol.