Японские китобои вернулись из Антарктики после убийства 333 китов

Японские китобойные судна вернулись в порт Симоносеки на Хонсю после убийства 333 китов. Все млекопитающие относились к виду «малые полосатики».

Во время промысла китобои не сталкивались с группами по борьбе с такой охотой, как подчёркивают японские чиновники. Группа из пяти суден отправилась в воды Антарктики в ноябре, учитывая позицию Токио, которая в этом плане не совпадает с общемировой. Представитель порта сообщил, что все корабли прибыли по расписанию с 333 малыми полосатиками на борту, как сообщает HotGeo.

Ранее активисты из Общества охраны морской фауны активно преследовали китобойные судна, пытаясь им помешать, но в этом году заявили, что такие рейды не планируются. Стоит отметить, что Япония официально подписала запрет на охоту на китов, но пользуется лазейкой, по которой этих животных можно убивать для научных исследований. Однако Токио всё же не скрывает того факта, что не редко пойманные животные оказываются не в лаборатории, а на обеденном столе.