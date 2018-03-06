В Мексике выигранный в лотерею автомобиль «похоронили» на 50 лет

В городе Охинага, мексиканский штат Чуауа, местный житель выиграл новый автомобиль, которым смогут пользоваться только потомки победителя. Машину отправили под землю на следующие 50 лет.

В ходе фестиваля в Охинаге прошла необычная лотерея, по условиям которой главный приз новый кроссовер закапывают на центральной площади города. Автомобиль достанут из-под земли и передадут наследникам победителя спустя половину столетия. В салоне машины оставили множество современных вещей, которые могут показаться интересными людям будущего.

Отметим, что у местного населения проведение подобной акции вызвало отрицательную реакцию, поскольку далеко не каждому жителю мексиканского городка по карману даже автомобиль с пробегом.

Многие выступили с протестом, однако местные власти заявили, что не они организовывали такое мероприятие, поэтому не могут ничего сделать. Лотерея прошла, как и задумывалось: кроссовер с помщью крана опустили в забетонированную яму и закопали.