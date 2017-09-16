За 2018 год пришельцы 13 раз посетили американский штат Коннектикут

Уфологи отметили чрезвычайную активность в небе над американским штатом Коннектикут. За четыре месяца 2018 года НЛО было замечено более 13 раз. Это является значительным отклонением от нормы.

В США невероятно популярны сайты и YouTube-каналы, которые посвящены отслеживанию активности инопланетян как на территории самого государства, так и в других странах. Сообщения об увиденных странных и необычных летающих объектах публикуют не только популярные блогеры и уфологи, но и любой желающий, ставший очевидцем деятельности НЛО. Также существую региональные сайты данной организации.

На одном из таких, посвященных активности НЛО в штате Коннектикуте, уфологи насчитали около 13 появлений пришельцев в течение 2018 года. Однако специалисты предполагают, что в действительности свидетельств обнаружения инопланетян намного больше, но не все очевидцы об этом заявляют, поскольку боятся быть непонятыми и осмеянными. За последние месяцы 2017 года в северной части США было замечено 17 НЛО. Но появление 13 летающих кораблей над одним штатом – это действительно удивило уфологов. На данный момент они пытаются понять, чем данная местность может привлекать инопланетян. Выводы обещают сообщить позже.