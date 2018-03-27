В США полиция пытается установить личность голого мужчины, спрыгнувшего с крыши церкви

12 апреля 2018 года в американском городке Маунт Лебанон, штат Пенсильвания, с крыши церкви спрыгнул голый мужчина. Местная полиция рассказала, что им по-прежнему не удалось определить личность пострадавшего.

Инцидент произошел около 17:30 12 апреля. В отделение полиции Маунт Лебанон поступил звонок о том, что жители увидели голого мужчину, бегущего по улице. Когда представителям власти почти удалось его задержать, он добежал до церкви и начал забираться наверх. Добравшись до крыши строения он, не слушая полицейских, спрыгнул вниз с высоты около 15 метров.

После падения он был доставлен в больницу города Питтсбурга, где ему была оказана медицинская помощь. Мужчина не смог рассказать, кто он такой, хоть и старался отвечать на вопросы полицейских.

Сейчас представители власти города Маунт Лебанон пытаются идентифицировать личность пострадавшего, но информации о нём пока не найдено даже по отпечаткам пальцев. Предположительно мужчине от 25 до 30, а его рост составляет около 175 сантиметров.