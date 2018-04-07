Специалисты опубликовали список самых лучших мест для любителей звёзд

Ночное небо завораживает мечтателей красотой звёзд, однако в ночных мегаполисах мы видим лишь миллионную часть этого великолепия. Специалисты рассказали о самых лучших местах для наблюдения за звёздами на нашей планете.

Самым основным условием для хорошего места любителей звёзд является отдалённость от городов и прочих источников света. Поэтому, например, пустыня является идеальным вариантом. Специалисты советуют съездить в Пустыню Атакаму, которая находится в Чили. Благодаря чистому воздуху и большой высоте звёздное небо местности поражает своей красотой. Также можно принять участие в бесплатном туре по всемирно известной Паранальной обсерватории. Также хорошее место для романтиков – пустыня Намиб в Африке.

Кроме пустынь хорошо видно звёздное небо на островах, например на Канарских или Гавайских островах.

Любители северных стран могут посетить Новую Зеландию или же Аляску.

В США в штате Нью-Мексико местные жители всегда могут насладиться великолепным видом на ночное небо благодаря практическому отсутствию облаков.

Напоследок, в Южной Португалии есть заповедник «Тёмное небо», который предлагает помимо кристально чистого неба большое количество ночных мероприятий. Например, ночные походы, гребля на каноэ, дегустацию вин и звездное путешествие.