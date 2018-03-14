Японский комик, обнажающийся с помощью пылесоса, выступил на британском шоу Got Talent

Японский комик Уэкуса выступил на британском шоу Got Talent. Членов жюри впечатлил его трюк с обнажением при помощи пылесоса и скатерти, что они пропустили его в следующий тур.

Мужчина обрёл известность благодаря трюку со скатертью и стоящей на ней блюдца с чашкой. Он сдёргивал её со своего интимного места при помощи пылесоса оставляя посуду, которая всё прикрывала. Первая волна популярности пришла к Уэкусе после того, как он разместил свой ролик на YouTube.

Члены жюри британского шоу Got Talent отметили, что это был самый странный и сумбурный номер из всех, что им довелось видеть за всю историю существования телепроекта. Они были свидетелями исполнения номеров различной сложности, но этот просто не вписывается в какие-либо рамки. Тем не менее, судьи телешоу решили пропустить его в следующий тур, поскольку им не терпится узнать, какой ещё трюк со своим пылесосом придумает мужчина.