В США состоялся суд над 47-летней художницей, совратившей 15-летнего школьника

В США прошло слушанье по делу 47-летней художницы Санни Гиббонс, которая занялась сексом с несовершеннолетним. Действия сексуального характера начались после того, как 15-летний парень попытался успокоить женщину.

Гиббонс будет заключена под стражу минимум на 10 лет. Она рассказала, что секс с 15-летним подростком был у нее дважды. Первый случай произошел тогда, когда мальчик услышал плач и решил обнять Санни, чтобы её успокоить. Второй раз произошел на следующий день, когда подросток пришел к художнице домой.

Санни Гиббонс извинилась перед родителями матери, отметив, что данный поступок выставляет её не отрицательно со всех сторон. Художница не знает, почему она решилась на такой поступок, но считает, что причина кроется в злоупотреблении алкоголем. Судья, присутствовавший на слушании, отметил, что преступлении произошло дважды. Также он поговорил с родителями подростка, сказав, что в произошедшем нет их вины.

47-летняя художница считает, что столь длительно заключение отрицательно скажется на её творчестве и она утратит множество возможностей.