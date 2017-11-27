«Точно не Лас-Вегас»: Букмекеры обсудили место празднования холостяцкой вечеринки принца Гарри

В мае у внука британской королевы Елизаветы II принца Гарри свадьба. Букмекеры из компании Ladbrokes обсудили место празднования холостяцкой вечеринки, подчеркнув, что это вряд ли будет Лас-Вегас.

Этот город хорошо подходит для масштабных гуляний, однако именно там у принца Гарри в прошлом имелся большой конфуз. В 2012 году папарацци сняли его обнажённым во время вечеринки с друзьями. Из-за этого сомнительно, чтобы внук британской королевы провёл последние часы перед браком именно в Лас-Вегасе, хотя полностью букмекеры этот вариант не исключают.

С указанием точного места эксперты из Ladbrokes затрудняются, как сообщает HotGeo. Однако в значительной степени они склоняются ко мнению, что это может быть где-то в Шотландии. На втором месте – Швейцария, а далее идут несколько британских городов – Лондон, Блэкпул и Брайтон.