Телефон поддержки жертв сексуального насилия появится на Каннском кинофестивале

Представители Каннского кинофестиваля создадут горячую линию поддержки жертв сексуальных домогательств. Поводом для такого решения послужило заявление актрисы Азии Ардженто о том, что её изнасиловал Харви Вайнштейн.

Идея о создании службы поддержки была выдвинута госсекретарём по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Франции. Марлен Шьяппа уверена, что представители международного кинофестиваля должны предпринять меры по защите женщин от сексуальных домогательств.

Госсекретарь считает, что даже единичный подобный случай является серьезным поводом для дальнейших действий. Ранее итальянская актриса Азии Ардженто рассказала о том, как её изнасиловал Харви Вайнштейн во время встречи в гостиничном номере. Случилось это во время проведения Каннского кинофестиваля.

Руководитель мероприятия Тьерри Фремо пообещал рассмотреть предложение и обсудить этот вопрос с другими организаторами. Также он отметил, что после этого Каннский фестиваль уже не будет прежним.