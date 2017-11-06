Правительство Танзании планирует строительство электростанции в заповеднике Селус

Правительство Танзании обратилось к Африканскому банку развития с просьбой о финансировании строительства гидроэлектростанции. Её возведение планируется в заповеднике Селус, что беспокоит защитников природы.

Гидроэлектростанция мощностью в 2100 мегаватт позволит значительно увеличить уровень вырабатываемой электроэнергии в Танзании. Но многих беспокоит тот факт, что планируемое место застройки – ущелье Стиглера входит в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Река, проходящая в заповеднике Селус достаточная большая, и строительство плотины может отрицательно сказаться на окружающей природе. Изменение уровня воды повлияет на представителей дикой природы, и какими окажутся последствия неизвестно.

На данный момент заявка в Африканский банк развития рассматривается с августа 2017 года. Правительство Танзании надеется, что в конечном итоге она будет одобрено и строительство начнётся уже в июле 2018 года.

По данным ЮНЕСКО заповедник Селус имеет площадь в 50 тысяч квадратных метров и является одним из крупнейших по территории мест, охраняемых в Африке.