В Лондоне для рекламы кулинарной книге появились остановки с запахом еды

В Лондоне появились остановки с запахом еды для того, чтобы рекламировать книгу по кулинарии. Уже подготовлены 4 остановки.

Агентство MediaCom и издательский дом HarperCollins прорекламировали новую кулинарную книгу необычным образом: в Лондоне 4 остановки оборудовали так, что от них исходит запах еды, а так же игридиентов некоторых блюд. К слову, на самих остановках можно увидеть страницы из новой книги, а так же изображения блюд по рецептам из нее. Стоит отметить, что эта идея пришлась по душе жителям и туристам.

Напомним, что в Лондоне на аукцион выставят печенье, которое пережило адмирала Нельсона. Печенье было на корабле в 1805 году во время Трафальгарского сражения. Семья владельца долгое время хранило его, после чего продала коллекционеру. Теперь десерт с великой историей будет выставлен на аукцион вместе с медалями первого владельца.