В Донецке более 3000 человек участвовали в митинге памяти жертв пожара в Одессе

На площадь имени Ленина в Донецке пришли более 3 тысяч человек, чтобы принять участие в митинге памяти людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 в Одессе. На плакатах было указано, что жители города скорбят вместе с одесситами, как сообщает VladTime.

Официальное начало митинга – 6 вечера по местному времени. Однако большинство неравнодушных к такой трагедии пришли ещё рано утром. Люди выражали своё негодование тем, что украинские власти не смогли предотвратить пожар 2 мая 2014 года. Администрация города не отреагировала достойным образом на происходящее.

Тогда в Доме профсоюзов в Одессе не стало 48 человек. Некоторые источники утверждают, что жертв пожара было больше, но не всех нашли. Опознали же тела только 43. На территории Одессы также жители вышли на митинг, но их к Дому профсоюзов не пускает полиция. Также там металлическое заграждение, а происходящее снимали при помощи беспилотника. Жители Донецка пригласили к себе одесситов. Они отмечают, что так те смогут увидеть явные отличия жизни в ДНР от демонстрации на украинских телеканалах.