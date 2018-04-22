Президент Молдовы Игорь Додон почтил память солдат, погибших на войне

Игорь Додон рассказал, как почтил память солдат погибших в Великой Отечественной войне при освобождении Молдовы. Вместе с Послом Российской Федерации он возложил цветы на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», а также принял участие в перезахоронении останков 26 бойцов.

На своей странице в Instagram Президент Молдовы рассказал, что народ Республики с почтением относится к подвигу солдат, освободивших его родину от захватчиков. Он отмечает, что подобные поступки никогда не должны предаваться забвению. Для Игоря Додона это память о тех событиях является национальной гордостью. Также он призвал всех граждан принять участие в мероприятиях, приуроченных 73 годовщине Великой Победы.

Он рассказал, что совместно с Послом Российской Федерации Фаритом Мухаметшиным, ветеранами и участниками поисковых отрядов возложил цветы на Мемориальном комплексе. После этого он принял участие в перезахоронении останков 26 солдат, отдавших свои жизни за освобождение Республики. Он рассказал о Ясско-Кишиневской операции, которая вывела из войны Молдову и Румынию.