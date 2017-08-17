Вертолёт с невестой чуть не разбился, но девушка потащила жениха к алтарю

В Сан-Паулу невеста решила эффектно явиться на церемонию, и пара заказала вертолёт. Несмотря на то, что шикарный транспорт потерпел крушение на глазах у всех гостей, невредимая невеста вышла из палящего вертолёта и спокойно повела своего парня к алтарю.

Планируя события свадьбы, влюблённые из Бразилии решили удивить гостей эффектным появлением красавицы невесты. Девушка должна была прилететь на церемонию вместе с тремя другими гостями на вертолёте. Однако пилот потерял контроль над транспортом, и тот рухнул в виноградник на глазах у десятков гостей мероприятия.

Как сообщают свидетели, спасатели оперативно прибыли на место происшествия и помогли потерпевшим покинуть палящие обломки вертолёта. Они с удивлением говорят о том, что невеста осталась невредима и, покинув разбившийся транспорт, продолжила праздник. Девушка повела парня к алтарю, не обращая внимания на дымящийся вертолёт в нескольких метрах от них. Как заявила сама пара: «Нашему счастью ничто не сможет помешать».

Напомним, что в 2016 году подобная история закончилась трагедией. Одна бразильская невеста также захотела эффектно появиться на свадьбу, а в итоге погибла вместе с тремя гостями после крушения вертолёта.