В Австралии прошел Всемирный обнаженный садоводческий день

Первая суббота мая знаменательна для жителей Австралии тем, что в этот день они собираются вместе для ухода за садом. Только делать это они предпочитают в полностью обнаженном виде.

Всемирный обнаженный садоводческий день впервые был проведён в 2005 году. С тех пор он имеет статус международного мероприятия, проводимого каждый год. Жители Австралии принимают в нём активное участие. Всё это сделано для единения человека с природой, а также поддерживает тех, кто не прочь показаться перед публикой без одежды.

Первая суббота мая знаменательна появлением множества фотографий обнаженных людей на фоне садов и огородов. Для жителей Австралии повышенный интерес никак не сказывается отрицательно, некоторые из них даже с удовольствием позируют перед камерами. Мероприятие позволяет людям почувствовать себя ближе к природе, и ощутить некое единение между собой, так как стираются границы в виде одежды. Участники отмечают, что ухаживать за садом в обнаженном виде очень весело.