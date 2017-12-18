Королевская свадьба: Меган Маркл придется выучить правила поведения на собственном бракосочетании

Совсем скоро уже состоится бракосочетание века. Бывшая американская актриса Меган Маркл станет женой британского принца Гарри. Однако перед этим девушка должна выучить все правила поведения на собственной свадьбе, согласно королевскому протоколу.

Королевский дворецкий Грант Харролд проинформировал, что перед свадьбой Меган Маркл обязана будет выучить все необходимые правила королевского этикета, чтобы потом не опозориться в прямом эфире на собственном бракосочетании. Все повадки невесты будет лично оценивать королева Елизавета.

Сообщается, что традиции и поведение королевской семьи на различных мероприятиях продиктованы в специальном королевском протоколе. К примеру, Меган Маркл на собственной свадьбе должна сделать реверанс перед не только перед королевой, но и перед Кейт Миддлтон.