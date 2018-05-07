В Харькове День Победы проходит с Георгиевской лентой и лозунгами "Фашизм не пройдёт"

В Харькове около Мемориала славы прошло масштабное шествие горожан, приуроченное Дню Победы. Кто-то шёл с маками в руках, но были и те, кто решил прийти с запрещённой в Украине символикой – Георгиевской лентой. Всё это сопровождалось лозунгами «фашизм не пройдёт».

Мэр Харькова Геннадий Кернес и ряд других харьковских чиновников прибыли к Мемориалу славы для возложения цветов. Спустя некоторое время люди, которых было свыше тысячи человек, двинулись к вечному огню. У одних в руках были маки, но у некоторых можно было заметить Красное знамя, символику Красной армии, Георгиевские ленточки, которые запрещены в Украине. Рядом находились правоохранители, которые не стали отбирать у ветеранов ленты.

В прошлом году во время Парада полиция силой отбирала Георгиевские ленты, что получило дальнейшую огласку в СМИ. Помимо этого, пенсионеры рассказали журналистам Харьков LIVE, что считают Украину «продавшейся США страной». Одна из бабушек также уточнила во время шествия, что «фашизм не пройдёт» в Харькове. Соответствующий лозунг стали повторять и другие граждане, на что полиция никак не реагировала.