В США военные хирурги вырастили рядовому новое ухо на руке

В Медицинском центре армии Уильяма Бомона, Техас, США, пластические хирурги вернули рядовому Шамике Бёредж веру в счастливое будущее, вырастив на её руке новое ухо.

Как стало известно, 21-летняя девушка не участвовала в военных операциях, в результате которых могла бы получить страшное ранение. Её история началась в 2016 году, когда из-за неисправности автомобиль, в котором она ехала, слетел с дороги и несколько раз перевернулся. Шамику Бёредж выбросило из машины, а когда она пришла в себя, то узнала, что потеряла в автокатастрофе всё ухо.

По мнению врачей и военных её подразделения, их подопечная была слишком молода, чтобы жить с протезом или вовсе без уха. Поэтому они предложили ей пройти несколько этапов реконструктивной хирургии, на что она после нескольких отказов согласилась. Ухо формировалось под кожей руки рядового. Оно имеет все сосуды и нервные окончания. Следует отметить, что сейчас такие операции проводятся редко из-за боязни пациентов и неуверенности некоторых врачей.