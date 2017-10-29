National Geographic рассказал, что случилось с самым несчастным полярным медведем

National Geographic запустил новый проект, в котором будет рассказывать, что же случилось с животными, чья трагическая история когда-то стала известной на весь мир. Серию таких рассказов открыл полярный медведь Пицца, который был назван «самым грустным полярным медведем в мире».

Два года назад, медведь Пицца был найден в торговом центре «Grandview Mall» в городе Гуанчжоу на юге Китае. Медведь содержался в аквариуме с ужасными условиями. Мировую общественность потрясла его фотография, где он один лежал на бетонной плите в торговом центре. Другое видео показывало, как 3-х летний медведь мотает головой и кусает воздух, что является признаками депрессии и у его вида.

Тогда более миллиона человек написали петицию с просьбой освободить «самого грустного медведя». 50 некоммерческих организация написали аналогичную просьбу мэру города. Парк дикой природы в Англии согласился перевезти животное к себе. Однако все просьбы были отклонены, но в результате медведя отправили на несколько месяцев «оздоровиться» на родину.

Сейчас Пицца все еще остается там. Бесплатная выставка в торговом центре была закрыта на неопределенный период. Сам же Пицца будет дальше жить в Тяньцзине, вместе со своей матерью