Девушка рассказала, как похудела на 80 кг, чтобы влезть в свадебное платье

Шарлотта Павлик весила 160 кг и носила 54 размер и ей было тяжело изменить ситуацию, ведь времени на спорт у нее категорически не было из-за маленького ребенка. Однако девушка решила «взять себя в руки» ради предстоящей свадьбы и похудела на 80кг.

Девушка рассказывает, как ей было обидно, когда друзья называли ее «Большой С», но она всегда в ответ только смеялась. Но после рождения второго ребенка и предстоящей свадьбой она решила, что стоит серьезно задуматься над своими формами и начать что-то делать. Прежде всего, девушке предстояло перестать есть по 15 пончиков в день. Также девушка записалась в местный спортзал и начала готовить здоровые завтраки из книги «Диета для байкеров». Утром и на обед девушка ела исключительно кашу с обезжиренным молоком и фруктами. На ужин - блюдо до 600 калорий, чтобы были силы на занятия спортом. В качестве перекуса были маленькие кусочки черного шоколада.

В результате 9-месячных трудов ей удалось потерять 80 кг. Но девушка говорит, что, несмотря на то, что она теряла по несколько килограммов в неделю, окружающие это заметили, только кода она начала весить на 80 кг меньше.

Шарлотта утверждает, что невероятно рада своим изменениям. Теперь девушке стало комфортно находиться в большой компании, а не только в кругу близких друзей. Наконец осуществится ее мечта поучаствовать в гонках с препятствиями. Но больше всего Шарлотту радует то, что она будет стройной невестой на своей свадьбе.