Антисемитский призыв на детской площадке в Кембридже напугал родителей

В Кембридже на детской площадке нашли надпись, несущую антисемитский призыв. Сообщение «убить всех евреев», выцарапанное на горке, напугало родителей.

Надпись обнаружил Пепе Гонзалес, один из отцов, который пришел вместе с ребёнком на детскую площадку. Они подошли к горке, на которой он и увидел призыв убить всех евреев. Помимо этого были и другие рисунки людей и поезда. Но если они были просто безобидной тягой детей к творчеству, то антисемитский лозунг напугал его. Гонзалес предположил, что все изображения и надписи сделаны детьми, то и призыв «убить всех евреев» тоже дело их рук. Он обеспокоен тем, что кому-то из детей в голову могла прийти такая мысль.

Другой отец отметил, что дети могут нацарапать человечка или сломать качели, но сообщение является признаком ненависти. Он считает это полностью неприемлемым и поводом для дальнейших разбирательств. «Я прихожу сюда с дочерью, и она катается на этой горке вместе с другими детьми. Они должны были увидеть эту надпись», - говорит он.

Позже городские власти устранили надпись. Родители отдыхающих на площадке детей поблагодарили их за незамедлительные действия.