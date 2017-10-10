Администрация исламской школы призывает девочек отказаться от тампонов

Администрация школы Аль-Хиджра в Бирмингеме обвиняется в том, что запрещает школьницам использовать тампоны. Они считают, что это может повредить нравственному и сексуальному воспитанию учениц.

Администрация школы составила документ, который предназначался как напоминание о воспитательных методах. В нём содержится информация о правильном развитии ребёнка в физическом, сексуальном, моральном и эмоциональном плане. Документ рассказывал и о том, что использование тампонов девочками неприемлемо. Также в библиотеке учебного заведения была найдена книга, которая привлекла внимание проверяющих. В ней говорилось о том, что муж имеет право заняться с женой в любое время, вне зависимости от её желаний и возможностей.

Представитель религиозного аналитического центра Муна Адиль назвала данный факт проявлением дискриминации по половому признаку, а информацию – неверной. Глава школы Аль-Хиджра Аршад Мохамед заявил, что вся содержащаяся в документе информация предназначалась только в воспитательных целях, и не имеет ничего общего с религией.

Ранее администрация учебного заведения обвинялась в неравном отношении к ученикам разных полов. Проверяющие органы посчитали, что девочек обучают значительно хуже, чем мальчиков.