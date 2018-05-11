Жители США невзлюбили рэпера Канье Уэста за поддержку Дональда Трампа

Публичное заявление Канье Уэста о поддержке Дональда Трампа заставило многих его поклонников отказаться от артиста. Однако белокожие американцы по-прежнему на стороне рэпера.

Канье Уэст заявил о том, что поддерживает президента США Дональда Трампа в апреле этого года. Это вызвало пристальный интерес к исполнителю со стороны западных СМИ, которые были обескуражены новостью. При этом множество жителей США считают, что Трамп является не самым приятным для них политиком. На своей странице в Twitter несколько раз сообщал о том, что поддерживает президента, а также дал интервью, в котором объяснил своё решение.

Первые три дня мая компания проводила опросы среди жителей США. Им удалось узнать, что 24% опрошенных, называющих себя белокожими американцами, положительно относятся к рэп-исполнителю. А 20%, которые отнесли себя к чернокожим жителям США, ответили, что испытывают неприязнь в отношении Канье Уэста.

Громкое заявление рэпера в поддержку Дональда Трампа снизило его рейтинги в 2 раза. Аналитики полагают, что занять прежние позиции Канье сможет только после того, как он открыто выступит с критикой в адрес политика.