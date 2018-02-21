В Индии фотограф запечатлел самку паука с тысячей детей на спине

В Индии на горной цепи Западные Гаты британский фотограф запечатлел самку паука с тысячей детей на спине. Чтобы получить этот уникальный снимок, специалист выжидал по 10 часов в течение 4 дней.

Британский Фотограф отметил, что картина вышла одновременно трогательной и ужасающей. Первое – потому что показывает, как мать заботится о своём потомстве. Оно настолько ей важно, что она готова перенести на спине всех детей, хотя их 1 тысяча, как сообщает HotGeo. По мнению фотографа, это может показаться для некоторых людей удивительным – как существа, которые считаются холодными и бессердечными, также способны проявлять заботу о потомстве.

С другой стороны, такое большое количество пауков в одном месте может потрясти человека, который их боится. Фотограф отметил, что самка, замеченная им в Индии, чуть не укусила его, пока переносила потомство. Челюсти у неё выглядели достаточно крепкими для этого. Однако дети самке паука оказались важнее, потому снимок всё-таки сделать удалось.