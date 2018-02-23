Кот-пессимист после популярности в Instagram стал впервые улыбаться

Скорбное выражение мордочки кота Луху принесло ему мировую известность. На его странице в Instagram свыше 170 тысяч подписчиков, что даже больше, чем у самого злого кота Шамо.

Луху уже пять лет, и он живет с хозяйкой Мэгги Хью. «Самый грустный кот в мире» родился с врожденным дефектом, который заставляет его выгладеть так, будто вот-вот заплачет.

Котенок родился у друзей своей будущей хозяйки, и уже тогда у него были проблемы с глазами, а также дыхательной и репродуктивной системой. Но Мэгги Хью выходила его и окружила консервами и вниманием. С тех пор Луху сал звездой социальных сетей. Как утверждает Мэгги, несмотря на печальные глазки, кот всегда веселый и любит играть.

Но подписчикам в Instagram все равно нравится идея искать способы как развеселить грустного кота, но, увы, у них до сих пор ничего не вышло. Остается только сравнивать, чья мордочка выглядит милее – кота из «Шрека» или Луху.