Британский лидер Лейбористской партии отказался смотреть свадьбу Принца Гарри и Меган Маркл

19 мая в Британии произойдёт знаменательное событие – королевская свадьба. Все граждане Великобритании с нетерпением ждут увидеть кадры бракосочетания Принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Однако известный лидер Лейбористской партии Джереми Корби признался, что он не будет наблюдать за данным событием, а выступит на конференции по экономике.

Жителей Британии такое заявление политика не удивило, ведь он и раньше открыто заявлял о том, что не относится к тем, кто приветствует монархию. Джереми Корби лишь в двух словах пожелал будущей супружеской паре свои наилучшие пожелания на своём выступлении в Палате Общин. После того, как сессия была окончена, СМИ спросили политика о том, будет ли он наблюдать за событиями королевской свадьбы 19 мая. На этот вопрос лидер Лейбористской партии ответил, что это не входит в его планы, так как он собирается выступить с речью на конференции, посвященной экономике труда. В конце своего интервью политик добавил, что он вновь желает всего наилучшего принцу Гарри и Меган Маркл, а также отметил, что восхищен научными работами принца, в которых он рассматривает вопросы психиатрии.

Напомним, что ранее выразила поздравления от своего лица и от всего парламента премьер министр Соединённого Королевства Тереза Мэй. Политик пожелала влюблённым счастливой семейной и жизни.