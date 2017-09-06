Великобритания может решить у себя проблему террористических атак

Власти Великобритании рассматривают масштабный проект, который, в теории, может уменьшить возможность или положить конец террористическим атакам в стране.

Британская полиция славилась своей «миролюбивостью»: патруль и другие неспециальные подразделения не были снабжены табельным оружием. После террористических атак в Париже в 2015 году ситуация несколько изменилась: полиция в центральных и популярных среди туристов местностях получила оружие. Но на этом Лондон останавливаться не собирается.

Теперь табельные пистолеты могут получить и группы реагирования в мелких районах и деревнях. По мнению начальства Национальной полиции, эти территории также могут стать «жертвами» террористов. Именно поэтому вооружённые наряды должны покрывать всю территорию Великобритании для своевременного реагирования в случае нестандартной ситуации. Пока идут обсуждения, полицейские в отдалённых районах остаются «нагими». Однако и высокой результативности операция также не обещает.