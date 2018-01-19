Фото, где морской конёк тащит ушную палочку, показало плачевное состояние вод Индонезии

Корреспондент «National Geographic» опубликовал фотографию маленького морского конька, который своим хвостом «схватил» ушную палочку. Более 800 тысяч подписчиков назвало это «самым грустным фото» и призвали задуматься о плачевном состоянии загрязненных океанов.

Джастин Хофман так подписал свой пост: «Это то фото, которое я бы не хотел, чтобы существовало, но раз оно было сделано, его должен увидеть весь мир». Изначально у фотографа была задумка сфотографировать маленького морского конька, но в итоге занятие превратилось лишь в разочарование и акцию протеста против загрязнения океанов.

Морской конек был сфотографирован в водах возле островов Индонезии. Как известно, в этих районах течения носят бесчисленное количество мусора и отходов. Естественно, от этого прежде всего страдают жители океанов. Когда они проходят через течения, то к ним цепляются куски мусора, и нередко избавится от них самостоятельно, животные не могут. Примером и стал морской конек, который несколько дней плавал с «багажом» в виде ушной палочки.

Пользователи назвали это «самым грустным фото в мире», которое вогнало их в печаль. Многие вспомнили постоянные протечки нефтескважин, которые не дают и шанса морским обитателям выжить. Пользователи призывают задуматься о том, какой вред производство и жизнедеятельность причиняет природе. Многие заметили в маленьком коньке аллегорию на глобальные проблемы, которые ждут человечество в ближайшем будущем.