В США преподаватель физкультуры склоняла своих учеников к сексу

36-летняя Тиффани Эйхлер из США рассказала полиции о том, что она имела сексуальный контакт со своими учениками. За всё время работы в школе преподаватель совратила троих подростков.

Работала Тиффани Эйхлер в школе города Кантон в штате Огайо. Учительница призналась представителям правоохранительных органов в том, что она вступала в интимную связь со своими учениками. Всего она склонила к сексу троих подростков, а с одним из них повторила сексуальный опыт во второй раз. Она также рассказала где именно совращала учеников. С одним из них Тиффани Эйхлер переспала в своей машине, с другим встречалась в подвале его дома, а с третьим занялась сексом прямо в школе в собственном кабинете.

Тиффани Эйхлер не стала бы раскрывать свои тайны, если бы её не начала шантажировать старшая сестра одного из подростков, которая узнала об её сексуальных связях с братом весной 2018 года. Из-за этого преподаватель решила сама признаться в содеянном. Теперь преподаватель физкультуры ожидает заседания суда, который состоится 19 июня.