В Британии школьники прогуляли 20 миллионов дней за осень 2017 года

По данным Министерства образования Великобритании, школьники прогуляли 20,1 миллиона дней за осень 2017 года. В сравнении с 2016, число выросло на 0,5 миллиона.

В основном, пропуски школы происходили по болезни, как сообщает HotGeo. В более, чем 58 % случаев, ученики отсутствовали на уроках по полдня, потому что им становилось плохо. Однако существенно выросло и число тех, кто прогуливал школу из-за семейных проблем, уходя без разрешения учителя. Их количество увеличилось с 5 % до 5,6 %.

По словам представителя Министерства образования Великобритании, ситуация получилась достаточно критичной. Он акцентировал внимание на том, что если ребёнок действительно хочет учиться и чего-то потом достичь в жизни, то причина пропуска занятий должна быть очень уважительная.